EEB Humberto Hermes Hoffmann desenvolve projeto de robótica

Estudantes do ensino médio participaram da atividade.

Com objetivo de fomentar o diferencial em sala de aula, a Escola de Educação Básica Humberto Hermes Hoffmann, desenvolveu um projeto com competição de robótica para os alunos dos três anos do ensino médio da instituição.

A iniciativa foi realizada em parceria com o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) e contou com a utilização do “Kit Robótico Lego Mindstom”.

Conforme uma das orientadoras, a professora de matemática Marlene Damiani Romagna, os alunos foram divididos em duplas, cada dupla montou seu robô sob orientação dos professores e a competição final aconteceu na tarde dessa quarta-feira, 29, na sede da escola.

“Foram três meses de bastante aprendizado para os estudantes, que contaram com a orientação, além de minha, da professora de física e química Maria Saionara Accordi e do professor de mecatrônica do IFSC e coordenador do projeto, Douglas Lucas dos Reis”, completa.

Na competição, o 1º lugar ficou com a dupla Luís Fernando Miranda Vitali e Vinicius de Lima Xavier, ambos da turma 3001. “Inclusive, nossa gestora, Silvana Ghellere Milanez, colocou como uma das metas no período gestão o desenvolvimento desse projeto”, ressalta Marlene.

Já no próximo ano, acontecerá em Criciúma a etapa estadual da Olimpíada Robótica, e a intenção é que o aluno que atualmente está na turma 2001, Daniel Garcia Boer, participe do evento.

Francine Ferreira