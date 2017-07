7ª edição da AgroPonte reunirá mais de 40 cooperativas da região

Referência em Santa Catarina, a Feira do Agronegócio & Agricultura Familiar (AgroPonte) chega à 7ª edição. O evento ocorre de 16 a 20 de agosto, no Pavilhão de Exposições José Ijair Conti, em Criciúma e reunirá 45 cooperativas e associações de agricultura familiar do Sul do estado. Em reunião realizada nesta segunda-feira, dia 17, foram definidos os últimos detalhes da exposição.

“Eventos como este são grandes vitrines para os produtores da nossa região. No caso da AgroPonte, por exemplo, eles têm a oportunidade de apresentar seus produtos e fazer negócios com visitantes de diferentes regiões do país, mostrando a força do agronegócio catarinense”, pontua o gerente regional da Epagri Criciúma, Fernando Preve.

Com os produtores regionais em alta, a economia local é aquecida. “O objetivo da feira é ligar o meio rural com o urbano, mostrando que o agricultor é importante para o desenvolvimento da nossa economia”, comenta o diretor da NossaCasa Feiras & Eventos e organizador da AgroPonte, Willi Backes.

Além dos expositores, o evento ainda contará com eventos paralelos, de capacitação técnica no setor. “Um deles ocorrerá no dia 18 de agosto (sexta), sobre contas institucionais. “Será mais uma oportunidade para as cooperativas aprimorarem seus conhecimentos, aplicarem novos métodos e agregarem aos seus trabalhos ainda mais qualidade”, destaca o engenheiro agrônomo da Epagri, Edson Borba Teixeira.

Exposição de Animais e Leilão AgroPonte

Nesta 7ª edição, a AgroPonte contará com 150 expositores entre indústrias, concessionárias, distribuidores e representantes de máquinas; equipamentos e insumos para a agricultura e pecuária. “Esta é uma das marcas da feira, trazer para Criciúma e região o que há de melhor e mais moderno no setor”, acrescenta Backes.

Dentro da AgroPonte, ainda acontece a 5ª Exposição Estadual de Animais com bovinos PO e PC, equinos, ovinos, caprinos, bubalinos, peixes, aves ornamentais, caninos e abelhas; e também o 2º Leilão AgroPonte, comandado pela empresa leiloeira Camargo Agronegócios.

“Nossa primeira experiência com leilão durante a feira foi no ano passado (2016) e o resultado foi muito satisfatório, por isso não poderíamos deixar de fora esta atração. Para esta segunda edição, haverá um espaço mais amplo que com certeza agrará a todos”, revela o organizador. O leilão ocorrerá no dia 19 de agosto (sábado).

A AgroPonte ainda contará com completa estrutura gastronômica com restaurante e o tradicional café colonial que será servido durante todos os dias de feira.

Stephanie Barbosa Lemos Vieira