Dona Maricotinha é atração em comemoração ao Dia Internacional da Mulher em Nova Veneza

O evento destinado para as mulheres neovenezianas acontece neste domingo, dia 5, às 15h30, no Teatro Municipal.

Para marcar o Dia Internacional da Mulher, as mulheres neovenezianas ganham presente antecipado com o espetáculo da Dona Maricotinha. A manezinha arranca risadas por onde passa, já curou muita gente de olho grande, mau jeito e verruga. O show de stand up comedy esta marcado para domingo, dia 5, às 15h30min, no Teatro Municipal.

A personagem açoriana interpretada por Mônica Silva Prim surgiu em 2002 de forma não muito planejada, quando recebeu o convite para uma apresentação em um show comemorativo ao aniversário do Coral Vozes do Amanhã, promovida pelo Instituto Estadual de Educação.

Ao se dirigir ao público, apresentou-se como Dona Maricotinha, para homenagear a senhora que havia lhe emprestado o figurino. Desde lá a senhora simples, nascida e criada no Ribeirão da Ilha, em Florianópolis, dona de casa, rendeira, benzedeira, que adora contar suas histórias, falar de sua vida e dar conselhos encanta por onde passa.

“O evento é uma oportunidade para presentear as nossas mulheres com um espetáculo divertido. Então, convidamos a todas para aproveitar da melhor maneira o Dia Internacional da Mulher”, comentou a presidente de honra da Afave, Sidnei Vitória Frigo.

A apresentação da Dona Maricotinha é gratuita e destinada para as mulheres de Nova Veneza.

Cris Freitas