Dona Maricotinha arranca sorrisos das mulheres neovenezianas

Evento marcou a comemoração do Dia Internacional da Mulher no município

Por onde passa Dona Maricotinha arranca muitos sorrisos com seu stand up comedy apresentado pela atriz Mônica Silva Prim. Em homenagem antecipada ao Dia Internacional da Mulher, a Associação Feminina de Assistência Veneziana (Afave) promoveu neste domingo, 5, o encontro para as neovenezianas se divertirem com o espetáculo. O evento contou com mais de 550 mulheres que lotaram as dependências do Teatro Municipal.

“Fiquei impressionada com o público que interagiu muito com o espetáculo. Procurei trazer coisas do cotidiano para arrancar sorrisos. Nova Veneza esta de parabéns pela infraestrutura de um teatro com excelente acústica para as peças teatrais e culturais”, comentou a atriz Mônica Silva Prim, que atua a mais de 15 anos.

As mulheres vibraram e interagiram com o stand up. “Um momento muito divertido, aguardava ansiosa, fiquei muito feliz em poder participar do encontro” contou a neoveneziana Ana Maria Gava Sachet, 83 anos acompanhada da filha.

“Rimos muito da apresentação e valeu apena estar aqui”, afirmou Norma Gabriel Pinheiro, moradora do bairro Jardim Florença, em São Bento Baixo.

O prefeito Rogério Frigo parabenizou a todas as mulheres pela data. “Vocês tem uma papel importante com líderes de suas famílias. As mulheres que dão suporte a nós homens no dia a dia. Um exemplo de liderança é na política. Aqui em Nova Veneza a política começa quando as mulheres entram na campanha. Elas fazem a diferença pela determinação, são guerreiras”, finalizou.

Ainda no encontro, foram expostos os modelos de trabalhos dos clubes de mães. No primeiro semestre serão desenvolvidas técnicas de sousplat de crochê ou hardanger bordado para jogos americanos.

Cris Freitas