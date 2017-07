Dolomiti Caravaggio é apresentado à imprensa regional

Empreendimento conta com 48 vagas distribuídas em 15 apartamentos de padrão internacional, além do restaurante La Brasa, que funciona no térreo.

O mais novo hotel de Nova Veneza, Dolomiti Cravaggio, foi apresentado na noite dessa segunda-feira, 3. O evento foi prestigiado pelos maiores nomes da imprensa regional, além de amigos e familiares dos sócios: os irmãos Edésio e Genésio Spillere e o italiano Alberto Gava.

A proposta do empreendimento vai além da hospedagem ou até mesmo da gastronomia. “A ideia principal com o Dolomiti Caravaggio é ir além do óbvio, queremos ser um canal de integração entre Nova Veneza e a Itália,” ressaltou Edésio.

O nome Dolomiti Caravaggio é uma homenagem à dois locais de grande beleza e significado para a cultura ítalo-brasileira. Refere-se à cadeia de montanhas situada nos Alpes orientais italianos e ao distrito de Caravaggio em Nova Veneza.

A ideia surgiu em muitas viagens à área dolomítica, que estende-se entre as províncias de Belluno, Bolzano, Trento, Údine e Pordenone. Foi de lá que partiram, na segunda metade do século XIX, a maior parte dos imigrantes italianos que desenvolveram a região onde está localizado hoje o distrito de Caravaggio.

Willians Biehl / Foto: Júlio Cancellier