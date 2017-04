Dolce Páscoa encanta crianças e adultos em Nova Veneza

Evento tem como principal objetivo resgatar as tradições da páscoa junto às famílias.

Mais uma vez a praça Humberto Bortoluzzi será invadida por coelhos do projeto Dolce Páscoa. A programação continua com muita diversão nesta sexta-feira, 7, a partir das 19h, além de ficarem na praça também farão visitas na rede gastronômica.

No sábado e domingo, 8 e 9, a partir das 14h, haverá caçada de ovinhos, oficinas de pintura, concurso de desenhos, brincadeiras e histórias contadas. Já no domingo, acontecerá o casamento dos coelhos. A Dolce Páscoa encerra no dia 15 de abril com desfile e piquenique na Praça Cônego Amilcar Gabriel a partir das 15h.

A páscoa é considerada a data mais importante do cristianismo e marca a vida e a ressurreição de Cristo, e segundo a secretária de Cultura, Esporte e Turismo, Susan Bortoluzzi Brogni, o principal objetivo do evento é resgatar as tradições da páscoa junto às famílias que vierem para Nova Veneza.

“O primeiro final de semana da Dolce Páscoa foi além das expectativas. O que vimos neste final de semana foi o brilho no olhar não somente das crianças, mas também dos adultos. Queremos que as famílias se deliciem com a Dolce Páscoa junto aos filhos procurando ovinhos, brincando, subindo em arvores junto aos coelhos e fazendo um delicioso piquenique. A segunda edição da Dolce Páscoa para o ano que vem já está sendo preparada e será muito especial”, ressaltou.

Maria Irene Benedet, mãe da Ana Laura contou que a menina ficou encantada com a programação. “A programação estava muito legal. As crianças adoraram a interação e atividades de Páscoa”, comentou.

A secretária também destacou a importância da parceria entre a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas) de Nova Veneza, ANET (Associação Neoveneziana de Turismo), COOFANOVE (Cooperativa de Produção Agroindustrial Familiar de Nova Veneza).

Programação religiosa

No dia 9 de abril, Domingo de Ramos, a partir das 8h, acontece a Benção dos Ramos com início na Praça Humberto Bortoluzzi.

Cris Freitas