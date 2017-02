Dois ficam feridos em queda de moto no Morro do Caravaggio

Segundo condutor, veículos fazendo ultrapassagem o fizeram sair da pista.

Por volta das 21h20min desse sábado, 4, o condutor de 28 anos de uma Honda CG 125 Fan de Criciúma, acabou se envolvendo em um acidente enquanto subia o Morro do Caravaggio.

Segundo o condutor da moto, que seguia em direção ao distrito de Caravaggio, um veículo que estava fazendo uma ultrapassagem acabou invadindo sua pista, o forçando a jogar a moto para fora da estrada. Ele e uma mulher que também ocupava a motocicleta, se feriram e foram atendidos por socorristas do Samu e Corpo de Bombeiros de Criciúma, sendo levados com fortes dores para pronto-socorro do hospital São José em Criciúma.

A Polícia Militar de Nova Veneza prestou apoio à Polícia Rodoviária Estadual de Cocal do Sul, que fez o registro da ocorrência.

Willians Biehl / Foto: Eduardo da Silveira