Dois ficam feridos em grave acidente no Morro do Caravaggio

Colisão aconteceu por volta das 17h50min desta sexta-feira, 22.

O condutor de 20 anos de um VW Voyage de Nova Veneza, ao subir o Morro do Caravaggio na rodovia AE446A, acabou perdendo o controle da direção do veículo, que invadiu a pista contrária, batendo de frente com uma Honda CG Today placa de Criciúma.

Na colisão ficaram feridos os dois ocupantes da moto, o condutor de 22 anos e a caroneira de 16 anos. O jovem teve múltiplas fraturas na perna esquerda e a adolescente com suspeita de fratura, também na perna esquerda. Eles foram conduzidos para o Hospital São José, por socorristas do corpo de bombeiros de Forquilhinha.

A Polícia Rodoviária Estadual de Cocal do Sul com apoio de uma guarnição da Polícia Militar de Criciúma, fez o registro do acidente.

