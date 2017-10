Dois ficam feridos após veículo bater em ponte em Nova Veneza

Acidente aconteceu no final da tarde deste sábado, 14.

O grave acidente aconteceu por volta das 16h50min deste sábado, 14, na ponte Antônio Destro, na comunidade de Picadão em Nova Veneza.

O motorista de 66 anos de um VW Fusca, que seguia pela rodovia Giacomo Destro em direção a rodovia José Spilere (SC-446), na curva que antecede a ponte, acabou perdendo o controle da direção, batendo na proteção lateral, percorrendo toda a extensão da ponte, caindo na sequência, em um barrando de aproximadamente 4m.

Antes da queda, o motorista pulou do veículo e acabou batendo com a cabeça em um poste. Ele teve um corte na altura da testa, já o caroneiro de 29 anos, reclamava de forte dor no tórax.

Os dois ocupantes foram atendidos pelos socorristas do Corpo de Bombeiros de Forquilhinha, e levados conscientes para o Hospital São José em Criciúma.

Willians Biehl