ANEDOTÁRIO POLÍTICO

POLÍTICA X FUTEBOL – A política brasileira está tão chata e desmotivadora que o nosso principal cientista político Jaime Ghislandi anda falando mais de futebol do que de política. Foi assim nossa última conversa.

DOR-DE-BARRIGA – Um candidato de uma chapa majoritária nas últimas eleições descobriu que era intolerante ao glúten e várias vezes teve que ir ao banheiro na casa dos eleitores durante a campanha. Seu colega de chapa que não perde a piada disse: “nossa campanha já está difícil e ainda tais indo muito no banheiro dos outros”.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

DA HORA

_Nova Veneza vive uma fase das melhores. A cidade está na moda, na mídia e todos gostam daqui, é impressionante. Nós que ficamos aqui somos os responsáveis por este sucesso. Parabéns a todos que contribuíram e ainda continuam trabalhando pelo seu município. Se você produzir algo sempre vai ser lembrado por isso…

_Quem gosta de destruir não será lembrado pela história. Pode apostar.

_Ontem o nosso amigo Tarcísio Gava fez cirurgia cardíaca em Criciúma. Quando estive na Vinícola Borgo de manhã, a cirurgia estava em andamento mas certamente deu tudo certo.

_Ontem almocei na casa do Serginho Ghislandi e da Delmina. O cardápio foi uma saborosa minestra com torresmo, queijo, salame colonial e laranja. O Francisco também almoçou conosco. Obrigado.

_A Confraria Pan & Vin como já é tradicional terá seu espaço para vender vinhos. A casa da “Nonna Angelina” desta vez ficará ao lado da chaminé. Confira.

_Dois amigos da coluna tem um caderno com uma “lista” de suas conquistas amorosas. Um deles me disse que parou tudo com esta crise. O outro mais otimista disse que ainda está somando. Se estes cadernos parar em mãos erradas vai ser pior que as delações de Brasília.

_O nosso amigo Marcos “Benício” Spillere que sempre foi envolvido com o futebol regional agora terá um desafio no futebol profissional a convite de Edson Gaúcho no Tigre. Sucesso a esta nova empreitada.

_ Na última sessão da Câmara de Vereadores, Benício foi homenageado por seu trabalho no Fogletin Della Montagna.

_Recentemente morreu o ator Roger Moore, o famoso agente “007”, e agora foi Adam West que foi o Batman da séria que assistíamos há décadas. Até os nossos super-heróis estão morrendo.

_ A Vinícola Casa Savoia já provou os vinhos da sua primeira safra produzida aqui. Os irmãos Altanir e Paulinho me disseram que está muito bom. Vamos conferir!

NA POLÍTICA

_O prefeito Rogério Frigo convocou todos os vereadores e agentes políticos para recepcionar bem a todos, inclusive os políticos estaduais e federais que estarão na festa. Frigo não deixa de atender ninguém.

_O vereador Aroldo Frigo Júnior (PSDB) além da sua atuação na Câmara de Vereadores, é correspondente consular italiano oficial. Ele está num ótimo momento pois seu trabalho vive sendo divulgado até na mídia estadual.

_Se continuar neste ritmo ninguém vai tirar o “Aroldinho” da majoritária em 2020 ou quem sabe a Deputado Estadual no ano que vem.

_O jovem Thiago Ronconi (PSB) que foi candidato a vice-prefeito com Valtenir de Mattia está estudando Gestão Pública e gerenciamento de cidades. Ele gostou da experiência nas eleições passadas e pretende voltar ao cenário político.

_No dia 13 de julho a AENOVE vai empossar sua nova diretoria. Guilherme Nuernberg Minatto será o novo presidente e já solicitou uma audiência com o prefeito Rogério Frigo para tratar de algumas reivindicações feitas aos candidatos antes das últimas eleições.

_O prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo, esteve reunido com o diretor do Departamento de Defesa do Consumidor de Florianópolis, Michael da Silva, vereadores e representantes da AENOVE, CDL, para tratar da possibilidade de implantação de uma agência do Procon no município. A audiência foi marcada pelo vereador Dalto Bortolotto.

_A prefeitura de Nova Veneza recebeu um veículo através de convênio com a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC). O ato de entrega aconteceu na última quinta-feira, 8. O veículo será usado pela médica veterinária da prefeitura que presta serviço de inspeção em frigoríficos da região através de termo de cooperação técnica entre a prefeitura e CIDASC.