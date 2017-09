DNIT/SC retira acessos e travessias irregulares à BR-101 Sul

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT/SC) faz, nesta semana, trabalhos para remoção de acessos e travessias irregulares feitos entre espaços lindeiros à BR-101 Sul. As travessias, feitas sobre vias laterais ou no canteiro central de pistas, afetam a trafegabilidade na rodovia federal, oferecendo risco de acidentes aos usuários. Em muitos dos casos, a circulação danifica o sistema de drenagem e proteções, bem como desgastando o talude, formando erosão.

Na segunda e terça-feira, 04 e 05 de setembro, a autarquia reconfigurou o canteiro central no km 367,5, próximo ao limite entre os municípios de Sangão e Içara. A sarjeta necessária para o escoamento das águas da chuva foi reconstruída e a defensa metálica, reinstalada para evitar a circulação de veículos. Este espaço é usado para travessia de maquinário agrícola entre arrozais existentes em ambos bordos da BR-101.

As travessias irregulares também são feitos por veículos menores, em trânsito entre aglomerados urbanos, como no km 384,5, em Içara, onde é comum o tráfego de motocicletas cruzando as pistas duplicadas pelo canteiro central. Os acessos indevidos ao fluxo de veículos em longo curso se juntam ao risco das travessias feitas de forma insegura. Em vias laterais, principalmente, motoristas cruzam o canteiro para ter acesso às pistas duplicadas, usando o acostamento como faixa de aceleração, manobra proibida pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Esse tipo de acesso é visto no km 306, em Laguna.

A utilização de passarelas, passagens inferiores, calçadas e travessias sob viadutos contribuem para aumentar os riscos de acidentes envolvendo veículos e pedestres. Espaços destinados à circulação de pessoas, identificados pela sinalização vertical e horizontal, são garantidos pelo CTB, ficando o motorista que o desrespeita passível às penalidades previstas no artigo 187, com de multa e apreensão do veículo.

Para garantir a segurança de todos os usuários da BR-101 Sul, o DNIT/SC recomenda que as manobras de acesso ou retorno de sentido, bem como as travessias entre bairros lindeiros, sejam realizadas em viadutos ou espaços sobre as pistas construídos para esta finalidade.

Muriel Ricardo Albonico