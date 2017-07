DNIT/SC inicia semana com três frentes de trabalhos, na BR-101 Sul

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT/SC) inicia a semana com três frentes de trabalhos para conservação da BR-101 Sul, distribuídas em Tubarão, Araranguá e Sombrio. Os trabalhos são feitos sobre as pistas duplicadas e vias lindeiras, interferindo na trafegabilidade dos veículos na rodovia federal, o que requer atenção redobrada dos motoristas. Todas as atividades são limitadas pela sinalização provisória de obras e indicadas por sinalizador (bandeirinha).

Em Tubarão, a autarquia faz a limpeza dos sedimentos, restos de cargas, peças e pneus de automóveis que se acumulam na base da proteção de concreto central (New Jersey), entre o km 330 ao km 337, no limite dos municípios de Capivari de Baixo e Tubarão até o bairro Morrotes e pontes do rio Tubarão. Os trabalhos, iniciados na manhã desta segunda-feira, seguem sobre a pista de sentido Florianópolis-Porto Alegre, com a faixa de rolagem da esquerda interrompida para as atividades.

No km 408, em Araranguá – próximo ao elevado do Contorno, equipes seguem com a limpeza das eiras (bordos) das pistas. Ali acumulam sedimentos e, com o crescimento da vegetação rasteira, a água das chuvas não consegue escoar para o sistema de drenagem. Os trabalhos são feitos com emprego de escavadeira e trabalhadores, que retiram o excesso de vegetação e abrem as saídas de sarjetas.

Já no km 432, em Sombrio, as roçadas da vegetação em canteiro central, bordos e taludes é feita, com trabalhadores seguindo em direção ao extremo-Sul. A conservação com retirada da vegetação e lixo é necessária para a manutenção dos elementos de sinalização rodoviária (placas, painéis, defensas metálicas, etc.) e também para a melhor visualização e compreensão pelos motoristas. Já a coleta de lixo evita que materiais sólidos acabem dentro do sistema de escoamento, danificando bocas de lobo e as galerias debaixo das pistas.

A execução desses serviços depende de condições de tempo estável na região. Em caso de mau tempo, os trabalhos são suspensos. Todos os locais com atividades estão identificados com sinalização vertical provisória, sendo necessária, em momentos alternados, a interrupção do tráfego para o deslocamento de trabalhadores e equipamentos. Devendo o motorista ter atenção redobrada, principalmente quanto à redução da velocidade.

Para os usuários da BR-101, o DNIT/SC pede que seja respeitado o local em melhorias, evitando a parada desnecessária com o veículo. Além disso, é preciso reduzir a velocidade e observar a sinalização vertical provisória instalada. Para informações sobre a BR-101 Sul, obras remanescentes e as condições de trafegabilidade em trecho com obras, o DNIT, através do consórcio das empresas Concremat-Tecnosolo – responsável pela gestão ambiental da duplicação, disponibiliza os canais de atendimento pelo telefone 0800 6030 101 e os links úteis no site.

DNIT/SC instala faixa para pedestres em passarelas da BR-101 Sul

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT/SC) finaliza nesta segunda-feira, 24, a instalação de faixas para pedestres nas quatro passarelas liberadas no lote de obras complementares da BR-101 Sul. A instalação foi feita nas estruturas construídas em Capivari de Baixo, no km 326, e em Tubarão, no km 334, km 336 e km 341,8, com a pintura feita nas vias laterais. As faixas complementam o conjunto de sinalização rodoviária instalada na duplicação da rodovia federal, específica para indicação de travessia de pessoas.

A pintura, feita com tinta termoplástica, foi feita na semana passada e, nesta segunda-feira, a circulação de pessoas foi liberada por completo. As faixas são os espaço seguros para que os pedestres acessem ou deixem as passarelas e cruzem as vias laterais, sendo instaladas em todos os locais por onde há equipamentos de travessia. A sinalização horizontal é pintada sobre o pavimento asfáltico em passagens inferiores e viadutos, próximo de cruzamentos ou onde há circulação de pessoas, fazendo parte da sinalização definitiva da BR-101.

Novas faixas nesta terça-feira, em Tubarão (SC) – O DNIT/SC fará, nesta terça-feira, 25, a revitalização na pintura das faixas de pedestres instaladas próximo do km 334,5, na rua Dep. Olice Pedra de Caldas e José Alberto Nunes, em Tubarão. Os trabalhos serão feitos no entroncamento com a avenida Patrício Lima e com a SC-370, no bairro Humaitá.

Com as atividades, parte das vias laterais será interrompida para abrir frente aos trabalhadores e equipamentos alocados para aplicação da tinta termoplástica. A interrupção será feita de forma alternada durante todo o dia. Em caso de chuva, a aplicação será cancelada e lançada para nova data.

Obras de duplicação voltadas para pedestres – A instalação do conjunto de obras para trânsito de pedestres, como passarelas e passagens inferiores, tem como objetivo garantir segurança dos transeuntes ao cruzar a BR-101 Sul, utilizando as vias lindeiras. Com a edificação de passarelas e passagens inferiores de pedestres, são instalados dispositivos que complementam a segurança na travessia de pessoas, como as faixas de pedestres, calçadas e sinalização vertical indicatória.

O DNIT/SC utiliza tinta termoplástica para definir as faixas para pedestres instaladas ao longo da duplicação, a mesma usada para a sinalização horizontal. Esta tinta dispensa maiores cuidados na aplicação, com maior vantagem de custo/benefício, pois tem alto poder de fixação e maior durabilidade.

Fora das obras estruturais, entre os 22 projetos socioambientais e um estudo que integram o Projeto Básico Ambiental (PBA), desenvolvidos paralelamente à duplicação, consta o programa de Melhoria das Travessias Urbanas. Esse programa é implementado pelo DNIT e acompanhado pela Empresa de Supervisão e Gerenciamento Ambiental (ESGA), que tem como objetivo o planejamento, construção e operação da rodovia, de modo a integrá-la ao espaço urbano, minimizando os impactos sobre a comunidade lindeira, como a separação de bairros pela rodovia.

Muriel Ricardo Albonico