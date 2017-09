Dnit confirma estudo topográfico no Morro dos Cavalos para construção da 5ª e 6ª pista

Em audiência nesta tarde de quarta-feira, dia 20, com o diretor geral do Dnit, Valter Casimiro, o deputado federal Ronaldo Benedet foi informado que o diretor de infraestrutura Luiz Antonio Ehret Garcia e equipe virão na próxima segunda feira, dia 25, em Santa Catarina fazer um estudo topográfico no Morro dos Cavalos, em Palhoça para construção de mais duas pistas no local, atendendo um pedido do presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Obras das BRs 101 e 285.

“O Dnit fará um estudo topográfico com drones para ver o que é possível na região e resolver emergencialmente o problema do Morro dos Cavalos. Saio satisfeito da reunião. Há um mês fizemos a vistoria no local com a presença do diretor de infraestrutura Luiz Antonio Ehret Garcia que veio pela primeira vez à Santa Catarina discutir o assunto e solicitamos esse estudo e hoje já fomos informados que o Dnit já está providenciando”, comemora Benedet.

Para o diretor geral do Dnit, Valter Casimiro essas vistorias organizadas pela Frente Parlamentar em Defesa das Obras das BRs 101 e 285 são importante para que o órgão possa acompanhar de perto os trabalhos. “Desde que entrei aqui o deputado Ronaldo faz um trabalho de fiscalizador das obras das BRs em Santa Catarina, acompanhando e nos informando dos problemas. E este será mais uma etapa, vamos achar uma solução para o Morro dos Cavalos”, destaca Valter Casimiro.

A equipe do Dnit também irá à Sombrio fazer estudos para resolver os assuntos solicitados na audiência pública organizada pelo presidente da Câmara de Vereadores de Sombrio, Nego Gomes. “Foram destacados 16 pontos, dentre eles construção de passarela que dá acesso ao parque industrial, transtornos com drenagem nas marginais, acessos aos moradores da Vila São Camilo, iluminação, passagens subterrânea e ciclovia, vamos tentar solucionar todos os problemas, mas primeiro iremos fazer o estudo técnico na segunda-feira, dia 25”, enfatiza o diretor de Infraestrutura, Luiz Antonio Ehret Garcia.

Outro assunto cobrado pelo deputado Ronaldo Benedet na reunião foi a federalização da SC 285. O parlamentar solicitou que o Dnit faça uma audiência pública na região para discutir esse assunto e foi solicitado que procure o Governo do Estado para que esse assunto seja tratado, via estado. “Já irei entrar em contato com o governador Raimundo Colombo para que ele encaminhe um ofício ao Dnit, urgente, solicitando a federalização dessa rodovia, para depois fazermos uma audiência pública na região”, informa o presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Obras das BRs 101 e 285.

Franciele Fernandes| Fotos: Daiana Kmiecik