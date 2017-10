DME promove duas etapas dos 20º Jevs

O Departamento Municipal de Esportes promoveu a 7ª etapa Handebol e 8ª etapa Xadrez, dos 20º JEVS (Jogos Escolares Venezianos), nas categorias masculino e feminino, na última terça-feira, dia 24 de outubro. Os jogos aconteceram no complexo esportivo “Antonio Amboni”, em Nova Veneza. Ao todo, 180 alunos das escolas municipais e estaduais participaram da competição.

No handebol, na categoria masculino, a Escola Municipal Bairro Bortolotto ficou em primeiro, Humberto Hermes Hoffmann, em segundo e Escola Municipal de Caravaggio em terceiro. Já no feminino, em primeiro a Escola Municipal de Caravaggio; segundo lugar para o Abílio Cesar Borges e, em terceiro, Bairro Bortolotto.

Já no xadrez, no masculino, a EEB Julieta Torres Gonçalves ficou em primeiro, seguida da EEB Humberto Hermes Hoffmann e em terceiro, Bairro Bortolotto. No feminino, em primeiro lugar Julieta Torres Gonçalves, em segundo, Bairro Bortolotto e, em terceiro, Humberto Hermes Hoffmann.

Cris Freitas