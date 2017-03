DME de Nova Veneza oficializa início da obra do campo de grama sintética

A obra integra o Complexo Esportivo Antônio Amboni e tem previsão de conclusão o para o final de março.

O Departamento Municipal de Esportes de Nova Veneza (DME) recebeu o deputado estadual Cleiton Salvaro na tarde desta sexta-feira, 10, para o ato de início da obra do campo de futebol suíço de grama sintética que integra o Complexo Esportivo Antônio Amboni. O parlamentar destinou recursos através de um dos representantes do partido PSB no município, Valtenir De Mattia. O prazo de conclusão da obra é para o final de março.

“A liberação dos recursos foi um trabalho coletivo, nos reunimos com o partido para discutirmos e ouvir quem está no dia a dia da comunidade e sabe das necessidades. Sempre destino recursos para a saúde e o esporte, pois são áreas que beneficia toda a parte social. Estou acompanhando o material chegar e quero ver a obra pronta”, ressaltou o deputado estadual Cleiton Salvaro.

Segundo o empresário Valtenir de Mattia, a obra é uma conquista para Nova Veneza. “Pedimos ao deputado um recurso para Nova Veneza no ano passado e fomos contemplados com essa verba. Discutimos com um grupo de pessoas e decidimos canalizar esse recurso para o esporte. Temos que incentivar nossos jovens e a prática esportiva e manter o jovem fora de outros caminhos”, destacou.

O vice-prefeito Sérgio Alberto Spilere, o Zé aproveitou a oportunidade e destacou a importância do deputado para Nova Veneza. “Vocês nos dão suporte e para todas as secretarias, faz um papel muito importante. Os recursos da receita própria não são suficientes e precisamos do apoio de vocês”.

Para o diretor do Departamento Municipal de Esportes de Nova Veneza Hériton Luciano Sandrini, a obra é um avanço para a cidade. “Nosso objetivo é proporcionar lazer e qualidade de vida para cada cidadão neoveneziano. É um gramado com qualidade, manutenção fácil, pode ser utilizado em qualquer clima e irá aumentar a demanda de quem pratica esporte”, ressaltou.

De acordo com o prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo a obra será uma novidade na cidade. “Essa emenda irá atender uma necessidade grande do esporte de Nova Veneza. Temos um campo pronto, mas a grama tem um período curto de uso, e com a grama sintética iremos eliminar essa deficiência e poderá ser aproveitado tanto pelo Departamento de Esportes quanto pelo Departamento de Juventude”, salientou.

O gestor destacou que com o benefício será possível revitalizar o campo da comunidade de Nossa Senhora de Lourdes com a grama que será retirada e reaproveitar todo o material.

Cris Freitas