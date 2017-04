DME Nova Veneza oferece aulas de Muay thai

Mais uma modalidade desportiva é oferecida aos neovenezianos a partir de 10 anos.

O Departamento Municipal de Esportes (DME) de Nova Veneza passa a oferecer a partir desta segunda-feira, 10, as aulas de Muay thai. A arte marcial de origem tailandesa, é uma modalidade que está em ascensão nos últimos anos e, atualmente, é disponibilizada em inúmeros locais. Podem participar das atividades alunos atletas com idade mínima de 10 anos. As aulas serão ministradas pelo profissional de lutas e artes marciais Felipe Dias Ribeiro.

De acordo com o diretor de esportes Hériton Sandrini, a ideia é incentivar ainda mais a realização esportiva. “Nós sabemos a importância das artes marciais com a disciplina, condicionamento físico e concentração. É o departamento esta oferecendo mais essa opção para os adeptos do Muay thai. A intenção é de promover e fomentar novas modalidades em atuação no município que estavam no plano de governo, com o objetivo de inserir exercícios que estão na atualidade e que despertem o interesse dos alunos”, explica.

O número de vagas é ilimitado e as turmas vão se adequando conforme a procura pela participação por categorias e horários. Os encontros acontecerão todas as segundas e sextas-feiras às 14h às 15h e das 19h às 20h, em uma sala em anexo ao estádio “ Darci Marini”, no complexo esportivo “Antonio Amboni”. Os interessados em fazer parte das aulas gratuitas e aprender um pouco mais da arte marcial devem procurar diretamente com o ministrante, no local das aulas.

Cris Freitas