As diversas formas de comunicação serão evidenciadas no Desfile Cívico em Nova Veneza

Em Nova Veneza, o feriado nacional de 7 de Setembro, alusivo aos 195 anos de independência do Brasil será lembrado com o desfile cívico. Com o tema “Comunicação” as escolas irão trazer nos pelotões as primeiras manifestações da escrita, papiro, correios, fotografia, jornal, telefone, rádio, televisão, computador, internet, celular, redes sociais e seus ícones, comunicação através da arte, através de gestos.

“A comunicação sempre esteve presente na vida humana, desde os primórdios. Através dela o homem tem se manifestado e interagido com seus semelhantes de diversas formas, de tempo em tempo, avançando, cada vez mais, na criação de novos canais e veículos que propagam a informação, em tempo real, encurtando distâncias e aproximando pessoas. Sem dúvida, o tema merece uma reflexão de nossa sociedade, num momento, como esse, que se festeja a pátria brasileira. Assim, no dia 7 de setembro, teremos a oportunidade de ver como foi a evolução da comunicação, ao longo da história com todas as suas particularidades”, comentou o secretário de educação, Elzio Milanez.

O desfile esta marcado para às 8h30min, com saída da frente da E. E. B. Abílio César Borges, passando pela Rua dos Imigrantes até o Coreto na praça Humberto Bortoluzzi. Das 7h às 11h, o trajeto entre à praça Cônego Amílcar Gabriel, até o auto posto Mondardo, estará fechado para o trânsito de veículos. Serão 29 pelotões no ato e as bandas confirmadas para o ato cívico são: Humberto Hermes Hoffmann, Bairro Bortolotto e Julieta Torres Gonçalves.

Cris Freitas