Distrito de São Bento Baixo se reúne para ampliar programa Rede de Vizinhos

Toda a comunidade do distrito de São Bento Baixo, Garuvinha, Jardim Florença e Rio Cedro Médio, em Nova Veneza, está sendo convidada para uma reunião na noite desta quinta-feira, 24, para discutir o fortalecimento do programa Rede de Vizinhos. A partir das 19h, no auditório do Salão Paroquial, o cabo PM Severo, responsável pelo projeto na cidade, estará trazendo o Sargento PM Alexandro para falar do tema.

Ele é responsável pelo Rede de Vizinhos do distrito de Rio Maina, em Criciúma, e que depois de estar funcionamento o incide de furtos diminuiu em 30%. “É uma experiência que deu certo e que queremos compartilhar. O sucesso do programa está diretamente ligado a participação das pessoas e o envolvimento da comunidade. O problema da segurança não é só da Polícia Militar, mas de todos”, explica Severo.

Atualmente o Rede de Vizinhos de São Bento Baixo tem 80 moradores participando. Implantado pela Polícia Militar em Santa Catarina, o projeto visa coibir a criminalidade e, consequentemente, diminuir o número de roubos e furtos na região. “É o vizinho cuidando do vizinho, vigiando a casa, observando qualquer atitude suspeita e informando no grupo de WhatsApp. Precisamos tirar os moradores do conforto, do individualismo, para pensar o coletivo”, acrescenta.

João Manoel Neto / Foto arquivo Portal Veneza, Willians Biehl