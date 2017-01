Diretrizes do ano letivo são discutidas com o secretário de Educação e diretoras da rede municipal em Nova Veneza

Com a principal missão de trabalhar o pedagógico, o Secretário de Educação, Élzio José Milanez esteve reunido com os diretores, secretários e equipe técnica da secretaria nesta segunda,9, para repassar as diretrizes do ano letivo, no Teatro Municipal, em Nova Veneza.

“A proposta desta gestão é investir forte no pedagógico. Queremos preparar os nossos alunos, da creche ao nono ano, para que enfrentar o ensino médio. Os nossos adolescentes precisam sair aptos para o mercado de trabalho ou a escola que irá frequentar sem ter medo de competir. Vamos prepará-los para competir com a vida de forma sadia, honesta, mas que tenha os conteúdos básicos para se tornar um grande cidadão”, afirma.

Além de dar boas vindas, o novo gestor fez questão de abordar durante a reunião alguns temas considerados de extrema importância para o bom desenvolvimento do ano letivo envolvendo questões como merenda escolar, necessidades urgentes das escolas, grade e calendário curricular, plano de ação 2017, entre outros.

“Planejamos e repassamos aos diretores o que é necessário realizar no mês de janeiro nas unidades escolares. Os novos gestores precisam analisar a parte física, financeira e fazer um balanço de como receberam a escola. E, em fevereiro, cada uma delas trará um relatório e juntos iremos debater as metas para iniciar o ano letivo”, comenta o secretário.

O vice Sérgio Spilere, o Zé destacou a importância dos novos gestores desempenharem um trabalho de qualidade. “Tenho certeza que com dedicação, trabalho e a confiança depositada em cada um de vocês irão realizar um excelente trabalho em prol da educação do nosso município”.

Para o prefeito Rogério Frigo o planejamento é essencial para o sucesso de uma gestão administrativa. “O nosso compromisso é trabalhar uma educação de qualidade com profissionais capacitados e estimulados, visando proporcionar um futuro melhor às crianças e jovens. E para que possamos administrar bem a nossa cidade contamos com o apoio de todas as gestoras desde a organização de ideias até o andamento da rotina da unidade”.

Colônia de Férias

Umas das atividades programadas na área da educação é a Colônia de Férias que inicia na próxima segunda, dia 16, nos três Centros de Educação Infantil (CEI) Nona Angelina, Terezinha Pasetto e Antônio Cavaler. “A Colônia de Férias é destinada aos pais que trabalham o dia todo e precisam de um lugar para deixar os seus filhos”, pontua o secretário.

Os responsáveis devem procurar os CEIs para fazer a matrícula dos filhos.

