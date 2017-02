Diretor de esportes reúne equipe para traçar planejamento de 2017

Os campeonatos municipais e escolinhas começam no mês de março.

O diretor de Departamento Municipal de Esportes (DME), Hériton Sandrini reuniu a equipe de trabalho para definir o planejamento das atividades do ano de 2017. Durante a reunião, diversos pontos puderam ser observados, debatidos e repensados para definir a proposta de trabalho de cada técnico em sua modalidade esportiva.

Entre as ações, os campeonatos municipais começam no mês de março com o Interfamílias de Futsal, as escolinhas de futebol, futsal, vôlei e atletismo. E outras modalidades como artes marciais que farão parte do cronograma.

“Além de nossas competições municipais, queremos promover eventos a nível estadual e nacional voltados para um turismo sustentável trazendo provas de ciclismo, corrida de rua diurna e noturna, entre outras modalidades.

O esporte precisa estar atrelado à cultura e ao turismo. Pretendemos sediar eventos como estes como uma oportunidade do atleta vir competir e permanecer na cidade para conhecer o nosso potencial turístico. Vamos contar também com artes marciais, porém, outra modalidade que fará parte da gestão é o ciclismo como esporte e competição. O nosso município conta com uma atleta de renome nacional e queremos incentivar esta pratica esportiva”, ressaltou o diretor.

O prefeito Rogério Frigo destacou a importância de um grupo de profissionais capacitados para a gestão do esporte. “O esporte é um dos setores que demanda maior trabalho de equipe pelas inúmeras modalidades desenvolvidas no município. Nada funciona se a engrenagem não trabalhar junto e certo.

Contamos com uma equipe qualificada para atender a demanda que cresce a cada ano com a participação da comunidade nas competições e escolinhas. Nós queremos inovar, usar da criatividade para desempenhar nossas atividades. Vamos fazer novos projetos, buscar recursos nas esferas estadual e federal para aplicar no esporte.

Como já fizemos em nossas outras administrações, queremos continuar a incentivar novos talentos a competir e representar a nossa cidade. Um exemplo é o atletismo, onde colhemos muitos frutos com o técnico Roberto Bortolotto já há alguns anos. E, assim vamos planejar também para outras modalidades.”, comentou o prefeito.

Participaram do encontro o coordenador de esportes, Ivan Daniel, técnico de atletismo, Roberto Bortolotto, técnico das escolinhas de futebol de Nova Veneza e São Bento Baixo, Rafael Ecker, técnico da escolhinha do Caravaggio, Evandro Martins e o técnico de vôlei Moacir Vefago Junior e o vereador Aroldo Frigo Junior.

Cris Freitas