Diretor administrativo da JBS descarta possibilidade de fechamento das unidades de Forquilhinha e Nova Veneza

O prefeito de Nova Veneza Rogério Frigo participou na manhã desta quarta-feira, 13, de uma reunião sobre o fechamento da unidade da JBS em Morro Grande, na Prefeitura de Forquilhinha.

O diretor administrativo da empresa, Ivo Dreher fez uma explanação dos motivos do fechamento e negou o pedido para adiar por mais 60 dias o encerramento das atividades no município de Morro Grande.

Ao prefeito Frigo, o diretor administrativo garantiu que, as unidades de Forquilhinha e Nova Veneza continuam com as suas atividades. “O diretor descartou a possibilidade de fechamento das unidades de Forquilhinha e Nova Veneza, o que nos deixa mais tranquilos. Nós somos solidários com o município de Morro Grande, mas também temos uma grande preocupação com as unidades dos nossos municípios. O fechamento da unidade de Morro Grande reflete na economia da nossa região”, afirmou.

Participaram além do prefeito de Morro Grande, os prefeitos de Forquilhinha Dimas Kammer, Siderópolis Hélio Cesa, Criciúma Clésio Salvaro e Cocal do Sul Ademir Magagnin, presidente da Amrec.

Cris Freitas