Diocese de Criciúma promove estudos diocesanos sobre a Campanha da Fraternidade

A Diocese de Criciúma promove, nos dias 16 e 18 de fevereiro, os estudos diocesanos sobre a Campanha da Fraternidade 2017, cujo tema é “Fraternidade: Biomas Brasileiros e Defesa da Vida” e o lema “Cultivar e guardar a criação” (Gn 2,15).

Ao todo, 86 pessoas participarão do primeiro dia de estudo (16), na sede da Fundação Shalom da Família, em Linha Batista, Criciúma. Outras 90 estão inscritas para o segundo dia (18), que será promovido no Auditório da Paróquia Nossa Senhora da Oração, em Turvo. Os grupos compreendem padres, religiosos e leigos representantes das 33 paróquias e santuário da Diocese de Criciúma.

A CF deste ano mobiliza as comunidades para a reflexão quanto ao cuidado com a criação, especialmente dos biomas do Brasil, como dom de Deus, e à promoção de relações fraternas com a vida e com a cultura dos povos presentes nesses biomas.

Os estudos, que terão mesmo conteúdo nos dois dias, serão assessorados pelos professores Zeca Virtuoso e Carlyle Menezes, com início às 08h30min e término até às 15h30min. Além de estudar e refletir, é sempre de costume da Igreja diocesana, por meio de sugestões em grupos, propor atitudes concretas às comunidades que resultem em ações em defesa da vida. No ano passado, a CF já abordou tema relacionado ao meio ambiente, que foi “Casa comum, nossa responsabilidade”.

Bibiana Pignatel