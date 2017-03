Diferenciadas em tamanho e beleza, rosas colombianas passam a ser vendidas em Nova Veneza

Com novo distribuidor, Floricultura Nó de Pinho terá novas remessas dessas flores semanalmente.

Das mais variadas e intensas cores e mesclas, com tamanho ampliado e perfume muito mais forte. Assim são as rosas colombianas, conhecidas como “as rainhas das rosas”, que agora estão disponíveis em Nova Veneza, na floricultura Nó de Pinho.

De acordo com a proprietária da Nó de Pinho, Daiane Saviato Vanderlinde, alguns botões chegam a medir 11 centímetros, o que corresponde a mais que o dobro das espécies encontradas em outras partes do mundo. “Por seu tamanho superior e sua excelente duração, as rosas colombianas vêm sendo muito usadas na decoração de ambientes, buquês de flores e nos mais diversos tipos de arranjos florais”, conta.

Contando com a parceria de um novo distribuidor, a floricultura passa a contar com esse tipo de rosas diariamente, e novas remessas devem chegar uma vez por semana. “A rosa colombiana é sinônimo de elegância e sofisticação. Serve, inclusive, como uma opção muito especial de presente para lembrar o Dia Internacional da Mulher, no próximo dia 8 e março”, completa Daiane.

A Floricultura Nó de Pinho está localizada na rua Osvaldo Mathias da Costa, distrito de Caravaggio, em Nova Veneza. De propriedade do casal Daiane e Wagner Vanderlinde, trabalha com flores e ornamentos. Mais informações podem ser obtidas pelos contatos telefônicos (48) 3476-0659 e (48) 8821-3824.

Francine Ferreira / Fotos: Willians Biehl