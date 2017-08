Dicas de livros sobre bebidas para presentear no Dia dos Pais

O Dia dos Pais está chegando e presentear seu pai com um livro pode ser uma ótima ideia. Se ele gosta de cerveja, vinho ou whisky, então a escolha será mais fácil porque há várias opções que falam destas bebidas, podendo ampliar a experiência na hora de beber.

Para quem gosta de cerveja, neste texto apresentamos três opções de livros. E para quem gosta de vinho ou whisky há uma opção de cada bebida. Confira as fotos e cada um deles:

– Cerveja com Desing, de Miriam Gurgel e José Márcio Fernandez Cunha

Este livro se propõe a mostrar algo mais do que a própria cerveja, nele o leitor vai encontrar informações sobre locais e fotos onde esta bebida tão apreciada é servida. Cerveja com Design tem a história da cerveja, seu processo de produção, entre outros, mas t~em também aspectos do design de estabelecimentos de sucesso de vários países além do Brasil, como Alemanha, Bélgica, França e vários outros.

– Cerveja e Comida, de Stephen Beaumont

Esta obra é uma orientação de como harmonizar cervejas com petiscos, refeições e sobremesas. Inclui opções de carnes, aves, frutos do mar, massas, pães, entre vários outros, até fast-food. Também apresenta receitas onde a cerveja é um dos ingredientes e ainda indica uma centena de bares pelo mundo para sua degustação.

– O Grande Livro da Cerveja, da PubliFolha

A proposta deste livro é apresentar ao apreciador de cervejas muitas informações. Conta a sua origem, sua evolução ao longo dos séculos, explica o processo de fabricação, classifica os diversos tipos como porter, stout, ale, bitter, pilsen, entre outras analisando suas características, como coloração, sabor e teor alcoólico. Ensina ainda como degustar a bebida e como harmonizar cada estilo com diversos pratos. Aborda os principais festivais de cerveja pelo mundo e reúne os mais importantes produtores da Europa, das Américas, da Ásia, da Oceania e da África, com informações sobre centenas de marcas e as notas de degustação das variedades indicadas.

– Sobremesas e Vinhos, de Olivier Poussier

Além de vinho, este livro apresenta informações sobre combinações na hora de beber. É uma etapa que vai além do prazer de beber vinho, é quando esta bebida tão apreciada vai oferecer experiências diferenciadas com comidas. O autor mostra como criar harmonias entre sobremesas e vinhos e também harmonia com pratos e queijos.

– O Livro do Whisky, organizado por Charles MacLean

O whisky é o destilado mais apreciado do mundo e esta obra se compromete a mostrar a estes apreciadores e interessados em conhecer um pouco mais sobre a bebida, o processo de fabricação, desde a seleção dos grãos, até a destilação e o engarrafamento. Também há as especificações de fabricação e as avaliações de sabor feitas por especialistas, tanto das marcas mais raras quanto daquelas que podem ser encontradas com facilidade e fazem grande sucesso no Brasil. Dicas na hora de servir o whisky, como a escolha do copo e a mistura com água mineral (e não com gelo), também fazem parte do livro. Têm ainda indicações de deliciosas combinações na forma de coquetéis, levando em conta sempre as melhores características de cada tipo.