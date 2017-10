“Dia D” irá marcar a campanha Outubro Rosa para conscientização ao câncer de mama em Nova Veneza

No mês de outubro, a Prefeitura de Nova Veneza, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu diversas atividades para conscientizar a população sobre a importância de prevenir o câncer de mama, em celebração a Campanha Outubro Rosa. Nesta quinta-feira, dia 26, acontece o Dia D, a partir das 9h, na praça Humberto Bortoluzzi.

De acordo com a secretária de Saúde, Sidinéia Spilere, as mulheres que passarem pela praça serão orientadas a se prevenir. “As com idade acima de 40 anos poderão pedir o preenchimento de requisição de mamografia. Também serão realizadas orientações técnicas, aferição de pressão arterial, glicemia capilar e testes rápidos. Ainda na programação, uma aula de zumba esta marcada para as 10h30”. Se chover, as atividades serão desenvolvidas ao lado da Prefeitura.

Cris Freitas