Dia C de Cooperar: Voluntários do LABS em Rede apresentam Projetos de Inovação Social

Para marcar o encerramento do Dia C de Cooperar, a Cooperativa Pioneira de Eletrificação – COOPERA reuniu no último dia 09 em Forquilhinha os integrantes dos grupos formados em julho no Workshop “LABS em Rede” Prototipando laboratórios de Inovação Social em Rede com a Coopera.

A intenção do evento foi iniciar o desenvolvimento de projetos em rede de inovação social e cooperação para a região de abrangência da Coopera com os grupos de atuação local, apresentando conteúdos sobre colaboração, inovação social e redes de projetos. Os trabalhos foram conduzidos pelos facilitadores Aron Krause Litvin (TRANSLAB – RS) e Felipe Kanarek Brunel (PROA – SC). Divididos em quatro grupos de trabalho (Educação, Cultura, Meio Ambiente e Criança), os participantes realizaram cinco encontros que resultaram nos projetos que serão implementados em 2017 pelos voluntários.

O facilitador Aron Krause Litvin, explicou que o principal objetivo foi analisar a cidade como território de criação e experimentação. ”Vemos a cidade como um grande cenário de vivências, das relações de poder e das diferenças sociais, nisso buscamos identificar onde estão as pessoas e/ou grupos de atuação local que conhecem os problemas para juntos modelar projetos de inovação social e cooperação para a região de abrangência da Coopera”, salientou.

A coordenadora de Cooperativismo da Coopera, Josimar Jaques Vendramini, disse que o Labs em Rede foi um sucesso e, a partir do próximo ano, será desenvolvido efetivamente nas comunidades. “Temos o desafio de saber lidar com processos colaborativos em rede para criarmos algo que tenha um impacto transformador. Além de reconhecermos conteúdos teóricos sobre colaboração, inovação social e redes de projetos, criaremos com o grupo iniciativas de inovação social para a região de abrangência da Cooperativa” explicou.

Em julho de 2017, no dia C, será feito um levantamento dos resultados dos projetos e seus impactos sociais para dar início a um novo ciclo de atividades.

DIA C

O Labs Em Rede promovido pela Coopera fez parte da programação do Dia de Cooperar (Dia C), que é uma iniciativa das cooperativas brasileiras, realizada desde 2009 e consiste na promoção e estímulo à realização de atividades voluntárias diversificadas e simultâneas nos estados onde a Campanha se realiza. Com ações diretas, objetivas e focadas no resultado o Dia C propõe atingir a sustentabilidade necessária à sua continuidade, benefícios institucionais para as Cooperativas, benefícios pessoais aos voluntários envolvidos com o projeto e benefícios às comunidades que estarão imponderadas e capazes de se desenvolver com mais autonomia.

Débora Da Silva Cândido