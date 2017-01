Dia do Carteiro lembra a importância da profissão para a sociedade

Nério Cúnico foi o primeiro carteiro de Nova Veneza e segue atuando na profissão até os dias atuais.

Mesmo com o avanço da tecnologia e com os perigos encontrados diariamente pelas ruas, os carteiros ainda seguem desempenhando sua função com muito afinco por todo o Brasil. E em Nova Veneza não é diferente. Há 16 anos, Nério Cúnico começava seu trabalho como primeiro carteiro do município: uma função que ocupa até hoje.

Nesta quarta-feira, 25 de janeiro, quando se comemora o Dia do Carteiro, é importante lembrar-se da importância da profissão. “Comecei em Criciúma e depois fui transferido para Nova Veneza, onde permaneço trabalhando. Ainda há muita dificuldade, claro, como os cachorros nas ruas e o mau tempo, a chuva. Mas ainda assim, não tem como substituir essa profissão, e eu gosto muito do que faço pelas pessoas”, conta Cúnico.

História

Há 354 anos, mais precisamente em 25 de janeiro de 1663, foi criado o Correio-Mor no Brasil, que foi o nome dado à função de carteiro naqueles tempos. Luiz Gomes da Matta Neto, que já atuava como Correio-Mor em Portugal, assumiu o posto no Brasil e se tornou o responsável pela troca de correspondências da Corte.

Francine Ferreira / Fotos: Willians Biehl