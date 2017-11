Desfile do Natal em Nova Veneza encanta crianças e adultos

Um verdadeiro espetáculo natalino tomou conta na noite do último domingo, dia 26, das ruas de Nova Veneza. O evento, promovido pela Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo com apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Nova Veneza – CDL, Associação Neoveneziana de Turismo (Anet) e Associação Empresarial de Nova Veneza (Aenove) reuniu um bom público para prestigiar o desfile do “Natal em Nova Veneza”.

O cortejo começou com os anjos anunciando a chegada da família de Nazaré junto com os reis magos e na sequência o Papai e Mamãe Noel. Os duendes estavam presentes para levar os pedidos das crianças ao Bom Velhinho. Outros papais noéis vieram em peso pedalando, acompanhados por suas ajudantes. Também ganharam vida, das caixas de brinquedos e do imaginário infantil, os soldadinhos de chumbo, figura tradicionais, pois são os guardiões dos presentes. Sem contar nas bonecas, bailarinas e personagens de pernas de pau. Outro diferencial do evento foi a presença do Papai e Mamãe Noel tropical, que após o Natal terão suas merecidas férias na praia.

Para a criciumense Camila Waterkemper, o espetáculo superou as expectativas. “Estava tudo muito lindo, perfeito, ficamos encantados com o evento”.

A secretária de Cultura, Esporte e Turismo, Susan Bortoluzzi Brogni agradeceu o excelente público que prestigiou e a parceria de todos os apoiadores. “Em Nova Veneza quando se faz um evento é pensando em dar oportunidade para quem não pode ir para longe, ver as coisas lindas aqui. Nós temos talentos locais e regionais que sustentam um evento desse porte e dão um brilho muito grande. A nossa satisfação é ver o povo de Nova Veneza participando, pois o visitante é uma consequência de estar em outro lugar e vir para a cidade.

O público superou muito as nossas expectativas, pois tivemos um dia tenso em função das condições climáticas e pensar em cancelar ou não o desfile. Foi uma noite iluminada por Deus porque segurou as comportas do céu. Foi uma mostra do que será no ano que vem, na Páscoa, no Carnevale di Veneza. A semente esta sendo plantada em todos os eventos e irão crescer ano a ano. E estamos cumprindo o compromisso de governo do Rogério Frigo e Zé em criar outros eventos para fomentar o comércio e o turismo na cidade”, revelou.

“Desejo às famílias neovenezianas um Natal abençoado, com muita paz, saúde e, principalmente, com a união entre as famílias. Este ano nós presenteamos o povo de Nova Veneza e aos visitantes com um espetáculo inédito para fortalecer ainda mais o sentido desta importante data. E fica o nosso convite para que as pessoas participem da programação durante todo este mês”, destacou o prefeito Rogério Frigo.

Desfile

O próximo desfile esta marcado para domingo, dia 17, às 16h30, com a presença de todos os personagens do Natal.

Cris Freitas| Fotos: José Luiz Ronconi