Desfile Cívico reúne mais de 2 mil pessoas em Nova Veneza

O ato cívico de amor à pátria aconteceu na Rua dos Imigrantes, na área central da cidade.

Mais de duas mil pessoas participaram do desfile cívico em comemoração ao feriado da Independência do Brasil, nesta quinta, 7, em Nova Veneza.

Participaram 30 entidades, entre escolas municipais, estaduais, particular e entidades, bandas e fanfarras que trouxeram para a rua as mais variadas formas da comunicação, desde a sua criação com o papiro, os correios, a internet até os dias atuais com a evolução da tecnologia.

O secretário de Educação, Elzio Milanez enfatizou o sentimento de missão cumprida com um desfile cívico mostrando a grande evolução da comunicação. “O desfile cívico com todas as escolas contribuindo para desenvolver contou um tema extraordinário e sempre atualizado que é a comunicação. Considero que o desfile foi um sucesso e transmitiu para a sociedade a história da comunicação ao longo do tempo. Quero agradecer o apoio da Administração Municipal, Rogério Frigo e Zé, no sentido de dar a secretaria todas as condições para que possamos realizar as nossas ações. E o desfile de 7 de setembro é uma das principais ações e a cada ano queremos aprimorar mais. Não posso deixar também de agradecer a todos que estiveram envolvidos neste ato”, pontou Milanez.

“É com grande orgulho e amor para com a Pátria Brasileira, que realizamos a comemoração dos 195 anos da independência. Deixo o meu abraço e sincero obrigado a todos, na esperança de comemorar o aniversário da independência de nosso país, com um Brasil sempre melhor onde a prática do bem comum se torne, cada vez mais, uma realidade na vida social”, comentou o prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo.

Cris Freitas / Fotos: Willians Biehl