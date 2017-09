1º Desafio Sul Brasil Corrida Noturna reúne 500 corredores em Nova Veneza

Os inscritos puderam competir em duas modalidades: 5 km e 12 km de corrida.

Com uma temperatura agradável, no último sábado, 16, o 1º Desafio Sul Brasil Corrida Noturna, etapa Nova Veneza, uma promoção da empresa Move Adventure em parceria com o Departamento Municipal de Esportes (DME) movimentou 500 corredores de diversas cidades do Estado.

O ponto de largada e chegada foi à Praça da Chaminé e o trajeto traçado pela Rua dos Imigrantes até o trevo do bairro Eliza Gava, indo em direção ao trevo de acesso a São Bento Alto, alterando o trajeto neste ponto. Quem competiu para os 5 quilômetros seguiu pelo bairro Bortolotto retornando pela rua Alfredo Pessi. Já para os corredores dos 12 quilômetros seguiram em direção a São Bento Alto retornando por uma estrada de chão que dá acesso à rua Alfredo Pessi.

O diretor municipal de esportes, Hériton Sandrini destacou a importância de incentivar a prática esportiva. “O objetivo do departamento municipal de esportes foi concluído com grande êxito em relação do Desafio de Corrida Noturna, pois procuramos envolver o esporte que agreguem a situação cultural, turística e gastronômica que conquistamos com o passar dos tempos. Essa corrida trouxe grandes corredores que fizeram uma grande prova com um público presente. Agora vamos fazer uma reunião para fazer um feed back do evento e melhorar ainda mais”, aponta Sandrini.

“É o primeiro evento que é realizado em Nova Veneza que promoveu uma grande integração com a cidade. Recebemos durante todo o dia pessoas de vários lugares do estado e região para conhecer Nova Veneza”, comentou o prefeito Rogério Frigo.

Cris Freitas