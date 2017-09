Desafio de Ciclismo em São Bento Baixo – LA Primavera IN BICI

Evento deverá movimentar Nova Veneza no próximo domingo, 24.

Promovido pelo Sanbento Bike e São Bento Baixo Esporte Clube, o evento começa às 8h com largada e chegada na sede esportiva do São Bento Baixo Esporte Clube.

Serão duas categorias disputando o desafio, Passeio Ciclístico e Desafio Pro de Ciclismo. A expectativa da organização é reunir mais de 100 ciclistas de toda região sul catarinense. Além de participar da competição, os ciclistas que efetuarem a inscrição terão direito a medalha, diploma e um almoço de confraternização entre os atletas.

Os interessados devem acessar até esta quinta-feira, 21, o site riscozeroadventure.com.br ou entrar em contato pelo WhatsApp (48) 9998-40003.

De acordo com o presidente do São Bento Baixo EC, Reginaldo Michels, o evento tem duas categorias para os interessados em competir ou realizar passeio. “É um momento que serve para impulsionar ainda mais a prática do ciclismo em nossa região.

Temos muitos ciclistas que passam todos os dias pelo nosso distrito pedalando e com essa competição teremos uma maior integração entre ciclistas e a comunidade local”, destaca Michels.

O evento de domingo será disputada em duas categorias, o Passeio Ciclístico percorrera 43 KM e o Desafio Pro terá uma distancia de 67 KM, com elevação de 1028 metros, passando pelos municípios de Criciúma, Siderópolis e Nova Veneza.

Para o presidente do San Bento Bike, Alberto Ranacoski, o evento será realizado para todos que gostam de pedalar. “Vamos aproveitar as belezas naturais do trajeto e junto com a natureza realizaremos uma atividade física saudável para todos”, explica.

