Deputado Rodrigo Minotto permanece como presidente da Comissão do Mercosul

O deputado estadual Rodrigo Minotto (PDT) vai continuar como presidente da Comissão de Relacionamento Institucional, Relações Internacionais, Comunicação e do Mercosul. A definição aconteceu na volta dos trabalhos na Assembleia Legislativa. Em dezembro, Minotto foi eleito presidente do bloco brasileiro da União de Parlamentares Sul Americanos e do Mercosul (UPM) e espera usar o cargo para melhorar a relação de Santa Catarina com os demais países da América Latina.

“Vamos continuar nosso trabalho de fortalecimento das relações do Estado com os demais membros da federação e os países do Mercosul. Temos muito para avançar, principalmente, na ampliação da agenda política e social para além dos acordos comerciais, e a inclusão dos Estados subnacionais nos processos decisórios do Mercosul, objetivando o fortalecimento da integração regional”, comenta o parlamentar.

O parlamentar tem defendido desde que assumiu a comissão em 2015 o estreitamento dos laços, entre outros, com a Argentina, a partir da Câmara do Comércio, estabelecida recentemente entre as duas federações. A regulamentação do decreto 8.635/15, que trata de um acordo entre Brasil e a Argentina sobre localidades fronteiriças vinculadas também continua na pauta. “Precisamos fazer de Santa Catarina a principal porta de entrada da Argentina no Brasil. Esse mecanismo vai acelerar as questões de fronteira, alavancando trabalhos em parceria, principalmente, para fomentar a agricultura e o turismo”, comenta.

João Manoel Neto