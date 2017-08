Deputado Rodrigo Minotto anuncia filiação do ex-prefeito Guinga Warmling no PDT

Ele poderá ser candidato a deputado federal no ano que vem.

O deputado estadual Rodrigo Minotto (PDT) confirmou neste domingo (20) a vinda para o PDT do ex-prefeito de Siderópolis, Douglas Warmling, o Guinga. A filiação deve acontecer na próxima quarta-feira (23), em Florianópolis, durante uma visita ao Estado do pré-candidato à Presidência da República, Ciro Gomes.

De acordo com Minotto, a vinda de Guinga visa fortalecer o PDT para a eleição de 2018. “O Guinga tem experiência, foi prefeito por dois mandatos, presidente da Fecam e vice-presidente da CNM.

É um quadro político de muito valor que estamos trazendo para o PDT na construção de um projeto”, coloca o deputado.“Ainda há muita indefinição sobre as regras eleitorais que essa reforma política vai trazer. Mas o Guinga será o nome que vou defender dentro do PDT para ser o candidato a deputado federal representando todo o sul do Estado. Ele está qualificado para a disputa”, adianta Minotto.

Assim que chegar oficialmente ao PDT, Guinga será nomeado coordenador regional do partido no sul do Estado. “A vida é feita de ciclos e de desafios. Eu e o deputado Rodrigo Minotto temos conversado há algumas semanas, e o projeto do PDT me despertou um novo horizonte. Agradeço a confiança e espero trabalhar muito para continuar honrando as fileiras pedetistas”, ressalta Guinga.

Douglas Warmling, o Guinga, tem 51 anos, foi vereador e prefeito por dois mandatos em Siderópolis. Foi Chefe de Gabinete de Presidência da Assembleia Legislativa, presidente da Amrec e da Fecam, e vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM).

João Manoel Neto