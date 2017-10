Deputado Jorginho Mello é o melhor catarinense no Ranking dos Políticos

O deputado federal Jorginho Mello (PR) foi apontado como o melhor parlamentar catarinense do Congresso Nacional e o 11º entre todos os deputados e senadores, de acordo com o Ranking dos Políticos. O estudo usa como critérios a qualidade legislativa, os gastos, processos judiciais e posicionamento nos votos. “Recebo essa notícia com muito orgulho e alegria, mas também com humildade e com o sentimento de que ainda temos muito a fazer por Santa Catarina e por todos os catarinenses”, comentou o deputado.

Jorginho Mello recebeu a nota máxima no quesito de qualidade legislativa pelos seus votos na Câmara dos Deputados, como na aceitação da denúncia contra o presidente Michel Temer e contra a criação do financiamento público de campanha. “Esse é o resultado da política levada a sério e de muito trabalho. Sempre respeitei a confiança dos eleitores e continuarei honrando esse compromisso”, afirmou.

Pré-candidato ao Governo do Estado, o deputado também se destacou no ranking pelo trabalho como presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, que aprovou a atualização do programa Super Simples para os pequenos negócios.

O Ranking

O Ranking dos Políticos é organizado pelo site, uma organização independente criada por dois administradores de empresas, e que compara políticos de todo o Brasil para ajudar de forma objetiva as pessoas a votarem melhor.

Rafael Wiethorn