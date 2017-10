Deputado João Rodrigues entrega trator à Nova Veneza

O deputado federal João Rodrigues (PSD) fez a entrega de 18 tratores e dois caminhões para prefeituras e cooperativas nesta segunda-feira, 2, na Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca. Os tratores custaram R$ 79.690,00 cada e os caminhões R$ 207.339,00 e R$ 251.890,00 respectivamente e foram adquiridos com recursos de emenda parlamentar, no valor de R$ 1,950.000,00 e mais uma contrapartida do Governo do Estado de R$ 77 mil. Nova Veneza foi um dos municípios contemplados com o equipamento agrícola.

“É mais uma conquista do nosso mandato para bem atender aos nossos agricultores. E vamos continuar trabalhando, juntos, eu o Zé, em prol do nosso município”, comenta o prefeito Rogério Frigo.

O parlamentar destacou o orgulho de poder ajudar a elevar a agricultura do estado. “Enquanto secretário de estado da agricultura nasceu muitas parcerias com os deputados. E uma das minhas emendas foi para o estado e com a habilidade e agilidade da equipe da Secretaria que dentro das regras da lei conseguiu entregar através da Caixa Econômica Federal 18 tratores e dois caminhões. E estou cumprido um compromisso assumido e contribuindo com a agricultura familiar do estado e com as prefeituras que passam por dificuldades financeiras para estruturar o seu pátio de máquinas”, afirma o deputado.

Participaram do ato, o prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo e o vice Sérgio Alberto Spilere, o Zé, o presidente da Câmara de Vereadores, Eloir Minatto e o secretario de Agricultura, Sérgio Ricardo Ugioni.

Cris Freitas