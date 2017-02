Deputado evita fechamento do plantão noturno do Corpo de Bombeiros de Forquilhinha

O deputado estadual Rodrigo Minotto (PDT) esteve no fim da tarde desta terça-feira, 14, em Florianópolis com o Coronel BM Onir Mocellin, Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Ele foi buscar informações sobre o remanejamento que o Estado Maior pretende fazer em vários quartéis do Estado, conforme estudo realizado nos últimos meses.

Essa mudança ocasionaria o fechamento do plantão noturno do Corpo de Bombeiros de Forquilhinha por falta de efetivo. Somente nos últimos dois anos foram desligados da corporação estadual cerca de 500 bombeiros, resultando atualmente num total de apenas 2490 militares, já que o último concurso foi realizado em 2013.

Sabendo da situação grave, e do risco iminente, o deputado Rodrigo Minotto ponderou sore a necessidade do serviço continuar para dar uma respostas rápida nas ocorrências da cidade e região. “A proximidade do batalhão salva vidas. Fizemos um apelo e o comandante felizmente teve sensibilidade para voltar atrás nessa decisão que já estava tomada e só faltava entrar em prática. Forquilhinha continua com o plantão noturno”, comemora Minotto.

Garantida a permanência do efetivo noturno, Minotto se colocou a disposição para lutar pela realização de um concurso público para aumentar o efetivo do Corpo de Bombeiros, e também sobre a possibilidade de remuneração dos bombeiros voluntários. “Essa é uma proposta muito interessante, e vamos buscar fazer o encaminhamento junto ao Governo do Estado”, explica.

João Manoel Neto