Departamento Municipal da Juventude supera número de inscrições para a Bolsa de Estudos

Foram realizadas 206 inscrições e serão investidos cerca de R$ 52 mil, número maior que os anos anteriores.

O Departamento Municipal da Juventude encerrou as inscrições para a Bolsa de Estudos em março e superou o número de inscrições. No primeiro semestre de 2016 foram realizadas 109 inscrições e o valor investido foi cerca de R$ 27 mil. Já neste primeiro semestre de 2017 foram realizadas 206 inscrições e serão investidos cerca de R$ 52 mil.

“Até 2016 essas inscrições eram feitas através da Secretaria de Educação, neste ano, com a criação do Departamento Municipal da Juventude, desenvolvemos como primeira ação as inscrições para a bolsa auxilio como forma de apresentar o departamento para os jovens e demais pessoas da comunidade. Muitas pessoas nos procuraram para saber sobre a lei, é uma lei criada em 2006 e muitas pessoas ainda não tem conhecimento sobre ela”, ressaltou o diretor do Departamento Municipal da Juventude, Guilherme Gava.

A primeira lei que dá acesso a Bolsa de Estudos foi criada em 2006 contemplando somente o nível superior. Devido à demanda existente no município em 2008 foi criada nova lei contemplando o nível técnico.

O benefício tem valor total de R$ 250, dividido em cinco parcelas de R$ 50 por mês. “Conversei com muitos jovens e pais e nenhum deles reclamou do valor, todos falaram que é uma ajuda muito bem vinda. É um valor pequeno, mas é o que o município pode ajudar e mostra como estamos preocupados com a educação de nossos jovens, é um incentivo”, destacou.

A cada semestre é necessária à renovação da inscrição para a contemplação do benefício. No segundo semestre de 2017 a expectativa é aumentar o numero de inscritos, pois o convênio deverá contemplar também os alunos da instituição UNIASSELVI, única instituição que não havia convênio.

As próximas ações do Departamento Municipal da Juventude será dar amparo ao Conselho Municipal da Juventude para melhor auxiliar o conselho, buscar parcerias para a realização de eventos voltados para a juventude, ouvir e dar oportunidades a projetos e reivindicações dos jovens.

Texto: Gabriel da Conceição