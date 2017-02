Delegacia de Desaparecidos vai utilizar sistema da SST para busca de pessoas

O sistema da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação (SST) será mais uma ferramenta utilizada pela Delegacia de Polícia de Pessoas Desaparecidas de Santa Catarina (DPPD) na busca de pessoas que a família desconhece o paradeiro. A ação é permitida por meio de um Termo de Cooperação Técnica realizado entre a SST e a Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Atualmente, o número de pessoas desaparecidas com ocorrências registradas na delegacia chega a 4,2 mil. Destes, aproximadamente 100 são crianças, 1,8 mil adultos, 1,6 mil adolescentes e 700 idosos.

A atualização do sistema da delegacia para reduzir o número de casos descobrindo os que já estão solucionados será a primeira ação, de acordo com o delegado Wanderlei Redondo. Segundo ele, no ano de 2013, quando a delegacia foi criada havia 18,5 mil pessoas desaparecidas em Santa Catarina. “Muitos casos foram solucionados e quem fez o registro não procurava a delegacia para informar que o cidadão foi localizado. Após a varredura que fizemos, até o ano passado, conseguimos reduzir as ocorrências para o número de hoje”, disse o delegado.

Ele acredita que dos registros existentes, até 90% das pessoas desaparecidas já podem estar em casa de volta, mas é difícil resolver tudo com o número de efetivo reduzido. “Acredito mudar este cenário após a varredura que vamos fazer. Ai então o foco será para os casos reais de pessoas desaparecidas”.

O secretário Valmir Comin explica que o registro das pessoas que estão no sistema será acessado exclusivamente para casos de pessoas desaparecidas e o conteúdo solicitado pela delegacia terá guardado sigilo absoluto. “Temos um universo de informações e entendemos que os dados liberados para consulta da polícia poderá ser um instrumento poderoso na busca pelas pessoas que estão longe das famílias. Só quem aguarda a informação do paradeiro de um filho sabe a angústia que é. Acredito que nosso dever é ajudar as pessoas”, assinalou Comin.

