Definido nome para a Secretaria de Saúde de Nova Veneza

Em reunião com o PSDB nesta segunda-feira, 10, o grupo de apoio do PMDB, coordenado pelo ex-vereador Vanderlei Spillere, definiram nome para a Secretaria de Saúde. Quem assume a pasta é a ex-secretária de Saúde e enfermeira Sidineia Lucia Spillere.

“Uma ala do PMDB é encabeçada por mim, tivemos um grupo que apoio a candidatura do prefeito Rogério Frigo e indicamos o nome da Sidineia para a Secretaria de Saúde, foi um decisão unânime”, destacou o ex-vereador e irmão de Sidineia, Vanderlei Spillere.

Sidineia Lucia Spillere é enfermeira e já foi secretária de Saúde e agora volta administrar a pasta. “Agradeço as pessoas que depositaram confiança em mim, tenho muita experiência na área da saúde e irei fazer um ótimo trabalho para o município de Nova Veneza”, pontuou.

Segundo o vice-prefeito Zé Spilere o nome de Sidineia vem para somar na administração. “A Sidineia é um nome de consenso dentro do PMDB, tem o aval do PSD e principalmente do Rogério Frigo, do PSDB. É um nome bem articulado e que irá somar muito para a nossa pasta, que para mim é a pasta mais importante que temos dentro da administração”, ressaltou.

Para o prefeito Rogério Frigo, a Secretaria de Saúde exige trabalho e uma pessoa com experiência. “A Secretaria de Saúde é uma secretaria importante dentro da nossa administração. A Sidineia é uma pessoa que tem experiência porque sempre trabalhou no setor de saúde e agora vai voltar a administrar a Secretaria de Saúde do município de Nova Veneza e não tenho dúvida que com a experiência e com a equipe que temos vai fazer um bom trabalho e vai contribuir muito”, salientou.

Gabriel da Conceição com edição de Willians Biehl