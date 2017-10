Definidas as datas dos confrontos das quartas de finais da taça “Carvão Mineral”

Em reunião realizada noite desta segunda-feira, 23, na sede da Larm, entre as equipes e o departamento técnico da entidade, ficaram definidas as datas e os horários dos jogos das quartas de finais do Campeonato Regional da LARM da primeira divisão, taça “Carvão Mineral”

Os jogos de ida acontecerão no próximo final de semana. No sábado, dia 28, o Meleiro enfrenta o Cocal do Sul, no Estádio Municipal Ezio Pelegrini, no centro de Meleiro. E, o Mesquita joga contra o Metropolitano, no Estádio CT Emerson Almeida, no bairro Mato Alto, em Araranguá.

Já, no domingo, dia 29, o Internacional encara o Araranguá, no Estádio Antônio Peruchi, no bairro São Defende, em Criciúma. E, o Caravaggio, cumprindo punição de mais um mando de campo, jogará contra o Mãe Luzia, no Estádio Mário Balsini, no bairro Próspera, em Criciúma. Todos terão início às 16h30min.

Devido a participação do Metropolitano no Campeonato Estadual de futebol amador, que ocorre entre os dias 2 e 4 de novembro, os jogos de volta serão todos disputados somente no sábado, dia 11 de novembro. Araranguá e Internacional se enfrentarão no Estádio Manoel Gregório, no bairro Sanga do Veado, em Araranguá.

Cocal do Sul e Meleiro jogarão no Estádio Walmor Mario Guollo, no bairro Monte Carlos, em Cocal do Sul. Metropolitano e Mesquita farão o duelo no Estádio Darci Marini, no bairro Bortolotto, em Nova Veneza. E, Mãe Luzia e Caravaggio irão duelar no Estádio Olavo de Assis Sartori, no bairro Mãe Luzia, em Criciúma. Todos terão início às 16 horas.

Estará classificada para a semifinal, a equipe que somar o maior número de pontos, nos dois jogos, em cada chave. Caso haja empate em número de pontos, logo após a segunda partida, será realizada uma prorrogação. O time de melhor saldo de gols terá vantagem do empate. Caso também haja igualdade no saldo, o empate será favorável a equipe mandante do jogo de volta.

Datas das quartas de finais da categoria Júnior

Também na reunião realizada na noite de hoje, foram definidas as datas e os horários dos jogos das quartas de finais do Campeonato Regional da LARM de futebol júnior.

Os jogos de ida acontecerão no próximo final de semana. No sábado, dia 28, o Meleiro enfrenta o Lauro Müller, no Estádio Municipal Ezio Pelegrini, no centro de Meleiro. E, o Mesquita joga contra o Metropolitano, no Estádio CT Emerson Almeida, no bairro Mato Alto, em Araranguá.

Já, no domingo, dia 29, o Turvo encara o Araranguá, no Estádio Antônio Peruchi, no bairro São Defende, em Criciúma. E, o Caravággio jogará contra o Mãe Luzia, no Estádio Mário Balsini, no bairro Próspera, em Criciúma. Todos terão início às 14h30min.

Os jogos de volta serão todos disputados somente no sábado, dia 11 de novembro. Araranguá e Turvo se enfrentarão no Estádio Manoel Gregório, no bairro Sanga do Veado, em Araranguá. Lauro Müller e Meleiro jogarão no Estádio Walmor Mario Guollo, no bairro Monte Carlos, em Cocal do Sul. Metropolitano e Mesquita farão o duelo no Estádio Darci Marini, no bairro Bortolotto, em Nova Veneza. E, Mãe Luzia e Caravaggio irão duelar no Estádio Olavo de Assis Sartori, no bairro Mãe Luzia, em Criciúma. Todos terão início às 14 horas.

Estará classificada para a final, a equipe que somar o maior número de pontos, nos dois jogos, em cada chave. Caso haja empate em número de pontos, o time de melhor saldo de gols será o finalista. Caso também haja igualdade no saldo, o classificado sairá através das penalidades.

Larm Futebol