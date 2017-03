Dalto Bortolotto foi procurado pelo Deputado Estadual Cleiton Salvaro para ingressar no PSB e ser candidato a prefeito

ANEDOTÁRIO POLÍTICO

EXPERIÊNCIA – Uma leitora fiel desta coluna que tem mais de 90 anos ao ler que seu neto, um jovem advogado, está sendo convidado para entrar na política mandou um recado: “diz para ele não entrar nessa que é fria…”

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

LI E GOSTEI – “Chegará um dia no qual os homens conhecerão o íntimo dos animais; e nesse dia, um crime contra um animal será considerado crime contra a humanidade.” (Leonardo da Vinci)

DA HORA

_E o Neymar hein…é genial e se continuar jogando assim vai ser comparado a Pelé e Garrincha.

_A Secretaria de Cultura e Turismo já montou a decoração de páscoa e ficou bonita. Há também uma programação de eventos envolvendo as escolas.

_Um amigo da coluna fez uma análise até bem humorada do momento depois de mudanças no grupo empresarial. “Nas diferenças com os primos a gente se cuidava mais, já com os irmãos não se pode dizer a mesma coisa…”

_A operação da “PF” sobre as carnes, aquece a venda de carne in natura nos açougues mas resta saber se o seu açougueiro também é confiável.

_Parece que tudo neste País tem falcatrua ou em algum dia ainda vai ter.

_Infelizmente isso está tão contaminado que se ouve até de crianças sobre vender voto ou tentar levar vantagem fazendo trambique.

_Uma comerciante turística disse que está atendendo muita gente de Florianópolis no seu estabelecimento. Disse ela: “O pessoal da capital descobriu Nova Veneza.”

_Hoje se vê muitos pais que foram criados de maneira mais rígida, perdidos, com o comportamento dos filhos nesta era da tecnologia e de tantas modernidades. O que fazer? Ninguém sabe…

_A geração “Y” como é conhecida não aceita métodos usados na educação de gerações anteriores, ou seja, um modo mais rígido. Eles confrontam mesmo e os pais geralmente recuam.

_A polêmica acerca do food truck deixa bem calro que eventos que trazem público para o município são bem vindos, exceto que se venda comida.

_A Escola Sossego da Mamãe está há 7 anos sob a direção de Adriana Michels. A escola que atende do berçário ao quinto ano do ensino fundamental está com novos projetos educacionais para desenvolver.

_O figurão Mandelli, de São Bento Baixo, convida para um costelaço neste sábado ao meio-dia no Rota 443 que agora está sob sua direção. A festa promete por isso estaremos lá. Confira.

_A Wizard, de Caravaggio, completa 10 anos em nosso município. O casal proprietário Tiago e Bea são os professores e fazem belo trabalho.

_O revivere da Sarabanda pelo jeito tornou-se um evento internacional. Até pessoas que estão fora do País anunciam o evento que será realizado no Petrus.

NA POLÍTICA

_Ricardo Ugioni assumiu a Secretaria da Agricultura na semana passada que fica na sede do STR. Vou conversar com ele para saber as condições de trabalho que terá nesta importante pasta.

_A sessão da Câmara de Vereadores foi mais rápida porque os vereadores do PSDB tiveram reunião com o assessor do Deputado Estadual Dóia Guglielmi que vai destinar uma verba de R$ 500 mil para Nova Veneza.

_Há mais de quatro anos se fala em câmera de vigilância e nada, mas os marginais agem.

_Na Rua Dr. Carlos Gorini teve dois furtos nos últimos 15 dias. Um foi descoberto mas o autor que foi preso com os produtos é menor e já está solto.

_Um casal que foi vítima foi o Júnior e a minha prima Francieli Mathias. Ele é filho do responsável pela delegacia, Carlos Cardoso Furtado. Até o novo carrinho de bebê que está chegando foi levado mas ela foi presenteada pelos colegas de trabalho com uma quantia para comprar alguns produtos que foram levados. Este fato emocionou o casal.

_O clima esquentou entre o vereador Dado Ghislandi e o presidente Eloir Biro-Biro Minatto nos bastidores antes da sessão desta semana.

_O vereador Dalto Bortolotto foi procurado pelo Deputado Estadual Cleiton Salvaro para ingressar no PSB e ser candidato a prefeito nas próximas eleições. Bortolotto vem ensaiando uma candidatura na majoritária há alguns anos.

_Teve mais uma reunião na Cis-Amesc para tratar da reabertura do nosso hospital. Os três jornais diários da região abordaram o assunto mas as informações não confirmaram que o consórcio vai assumir a gestão. A decisão final ainda depende de detalhes sobre a dívida que o ISEV deixou. O prefeito Rogério Frigo está confiante que o Cis-amesc vai assumir o São Marcos.

_O grupo do PMDB se reuniu na quarta-feira para tratar do possível nome para a secretaria da saúde.

_Um dos nomes lembrados é o da Enfermeira Néia Spillere que já foi secretária da saúde há vários mandatos. Ela é irmã de Vanderlei Spillere.

_O grupo do PMDB representado por Vanderlei Spillere e Evandro Boaroli esteve nesta segunda-feira conversando com o Médico Claudinor Berti para tentar convencê-lo a assumir a Secretaria de Saúde.

_O PMDB sempre teve dificuldade de nomes para assumir cargos públicos. Berti, todos sabem que já participou da vida pública como vereador e numa candidatura a vice-prefeito mas isso foi há mais de 20 anos e não pretende voltar ao cenário.

_É porque a este grupo do PMDB foi oferecido esta pasta e o prefeito Rogério Frigo quer honrar mas a secretaria da saúde tem Adjalma Mastella que comanda a equipe. Ele que já foi secretário conhece a saúde pública muito bem.

_Por falar em fiscalização de alimentos, lembrando da operação carne fraca, como anda este trabalho realizado pelos fiscais municipais?

_Será que tem por aqui alimentos com validade vencida ou mal armazenadas em nossos estabelecimentos?