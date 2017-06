Um Curto-circuito de arte na Unesc

Exposição vai interligar obras criadas por acadêmicos

A arte se conecta na Unesc. Uma mostra artística ao ar livre vai conectar obras e causar um “Curto-circuito” no campus da Universidade. As produções dos acadêmicos do curso de Artes Visuais (Bacharelado) vão ser apresentadas na noite da próxima quarta-feira, 21, das 19h30 às 21h30, ao lado do Bloco B.

O objetivo dos estudantes é interligar seus trabalhos, fazendo com que se completem ou causem atrito. Eles desenvolveram suas obras por meio de vídeos, videoinstalações, instalações sonoras e performances, criadas a partir de experimentos entre os campos da arte e tecnologia.

As obras foram idealizadas dentro da disciplina de Poéticas Digitais pelos acadêmicos Adriano Mezari, Adrieli Guidarini, Alessandra Barbosa, Alice Meis, Aline Delavechia, Ana Paula Gallas, Bruna Bonifácio, Débora Bitencourt de Oliveira, Iolanda Peres, Lucas Borges e William Bombazaro, Marcos Paulo Costa, Oniela Machado e Paloma Marques, com a curadoria dos professores Daniele Zacarão e Juliano de Campos.

O evento é aberto aos acadêmicos da Universidade e comunidade em geral.

Assessoria de Imprensa