Curso superior em Design de Moda terá início em fevereiro

Com corpo docente formado por professores com experiência acadêmica e de mercado, o curso terá duração de três anos

Alguns pontos são determinantes na hora de escolher um curso superior: nossas aptidões, área que mais nos identificamos, um curso atualizado que atenda às necessidades do mercado, o tempo e também o investimento necessário. Foi pensando em tudo isso que a Faculdade Senac Criciúma lançou, neste vestibular, o curso superior de Tecnologia em Design de Moda.

O curso terá duração de três anos e possui uma grade curricular que privilegia com equilíbrio teoria, técnica e prática, diferencial que vai garantir que o aluno esteja habilitado para ingressar no mercado de trabalho. Ele foi desenvolvido unindo o que temos de mais inovador no mundo da moda, elaborado por profissionais que atuam neste meio e que estão frente a grandes instituições do segmento no Brasil.

“A Faculdade Senac Criciúma já tem vasta experiência na área de Moda. Há anos formamos alunos de pós-graduação de gestão e criação de moda, além de cursos como Consultoria de Moda. Em 2017 estamos ampliando a oferta para a graduação em Design de Moda e o curso técnico em Produção de Moda, o que nos credencia para a formação completa nesta área, sempre com foco na excelência e qualidade do ensino”, afirma o diretor da instituição, Alexandre Meneguetti.

Atuação mesmo antes do fim do curso

O curso contará com laboratórios equipados para as aulas práticas, como os de costura, modelagem, desenho e informática. Ao montar a grade curricular do curso superior em Tecnologia em Design de Moda, a equipe do Senac pensou em uma situação que preocupa grande parte dos graduandos: ter que esperar a conclusão do curso para atuar na área, por isso o curso conta com certificações intermediárias.

As certificações intermediárias garantem ao aluno o reconhecimento aos conhecimentos adquiridos e proporcionam o incremento de seu currículo, mesmo antes de finalizar o curso. Tendo o aproveitamento acadêmico necessário, na terceira fase já é concedido o certificado de Assistente de Estilo, e na quinta fase o graduando recebe o certificado de Analista de Produto.

Vasto mercado para atuação

O aluno do curso superior de Tecnologia em Design de Moda estará apto para atuar em diversas áreas, como desenvolvimento, estilo, modelagem, costura, empresas de confecção, bureau de pesquisa. Também poderá atuar como Personal Shopper, além de outros setores.

“A formação do Designer de Moda é de grande importância para quem pretende ingressar ou se especializar na área da Moda, já que o Sul catarinense se destaca pela indústria de confecção”, pontua a coordenadora do curso, Ivone Mallmann.

Além disso, o designer de moda utiliza suas habilidades, imaginação e criação gráfica para a aplicação em diversas áreas, como acessórios, roupas, calçados, decoração. Ele também realiza a análise do comportamento dos consumidores que pretende alcançar. No Brasil, e especialmente na região de Criciúma, há um significativo crescimento de mercado para o profissional de design de moda.

Vestibular Senac

As aulas do curso superior de Tecnologia em Design de Moda iniciam no dia 13 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, no período noturno. Todas as aulas são presenciais e são realizadas na sede do Senac, na Rua Henrique Lage, 560, no Centro de Criciúma.

Os interessados podem se inscrever no Vestibular Senac pelo site. O processo seletivo é constituído por uma prova de redação que é agendada pelo próprio vestibulando. A avaliação é gratuita. No Vestibular 2017/1 ainda são ofertados os cursos Superiores de Gestão de Recursos Humanos, Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão Financeira e Processos Gerenciais.

A nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) também pode ser utilizada para o ingresso nos cursos superiores do Senac. Mais informações podem ser obtidas no (48) 3437-9801 e na fanpage /faculdadesenaccriciuma.

Joice Hermann