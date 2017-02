Curso de informática e postura profissional gratuito com inscrições abertas na Unesc

Capacitação é destinada aos alunos de Ensino Médio

Na hora de buscar emprego um dos itens que mais pesam é a falta de contato com o mundo digital. A maioria das vagas encontradas no mercado de trabalho exigem o básico de conhecimento em informática. Além disso, muitos não sabem como se comportar em uma entrevista, o que acaba tornando ainda mais distante o desejo de entrar no mercado de trabalho.

E para garantir que os estudantes do Ensino Médio das escolas públicas de Criciúma e região ingressem no mercado sem obstáculos, a Unesc lança a Tecnocidadania, uma capacitação gratuita com duração de dezesseis semanas. Serão encontros semanais de três horas, que vão tratar assuntos relacionados a Internet, redes sociais e aplicativos básicos como Word, Excel, Power Point e Movie Maker, além de dicas sobre a postura profissional ideal e montagem de currículo.

Necessidade municipal

Para entender a necessidade do município, a Unesc realizou uma pesquisa com as escolas públicas de Criciúma. Entre aquelas que possuem laboratório de informática, a maioria não ministra aula de informática nos laboratórios. Desta forma, os estudantes se formam sem o conhecimento digital necessário, o que dificulta na atual exigência do mercado.

“Por meio da pesquisa, nós descobrimos que as escolas utilizam os laboratórios raramente e quando utilizam é para executar tarefas ou trabalhos de uma disciplina específica. Além disso, a maioria dos computadores têm o sistema operacional “Linux Educacional” instalado, o que dificulta ainda mais o aprendizado por sua incompatibilidade com as ferramentas do Office”, comentou a coordenadora do projeto, Christine Vieira.

Postura profissional

Além das ferramentas tecnológicas, os estudantes também terão dicas sobre a postura profissional ideal e como se comportar em uma entrevista de emprego. Roupa, atitudes e linguagem corporal serão abordadas durante a capacitação por meio de uma parceria com o curso de Secretariado Executivo da Unesc.

Segundo a coordenadora do curso, Jucélia Abel, a ideia é que os alunos se sintam preparados para ingressar em qualquer emprego. “Nós vamos discutir sobre questões que são necessárias para se dar bem no mercado de trabalho. Além de tratar sobre postura, vestimenta e expressão corporal, os alunos também terão a oportunidade de elaborar o seu currículo com o nosso auxílio, além de participar de uma simulação de entrevista de emprego”, ressaltou Jucélia.

Inscrições

Os participantes vão receber um certificado de conclusão no final do curso. Para participar, a escola deve solicitar que o aluno interessado venha até a Unesc até 03/03, das 15h30 às 17h30, no Laboratório 2, localizado no Bloco XXI A. O aluno deve trazer um comprovante de matrícula da sua escola. Informações também podem ser obtidas pelo telefone (48) 996661316 ou por whatsapp.

Mayra Lima