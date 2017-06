Curso de Extensão de Autocad está com inscrições abertas no Unibave

O Centro Universitário Barriga Verde – Unibave está com inscrições abertas para o curso de extensão de Autocad. São ofertadas 30 vagas para acadêmicos de cursos de graduação das Engenharias e áreas afins, além de profissionais que queiram se especializar e aprofundar o conhecimento na área.

O curso tem o objetivo de capacitar o aluno para elaborar projetos na forma bidimensional (2D) e tridimensional (3D) a partir do Autocad. Aplicar as ferramentas CAD em projetos de layouts industriais, bem como nos projetos arquitetônicos, estruturais, mecânicos, elétricos e de produtos.

O curso, com cerca de 10 encontros, será realizado no campus do Unibave no período noturno. As aulas iniciam no dia 11 de julho e encerram no dia 21 de julho. As inscrições podem ser feitas pelo site até o dia 30 de junho.

Ascom Unibave