Curso de Agronomia do Unibave é nota 4 em avaliação do MEC

O curso de Agronomia do Centro Universitário Barriga Verde – Unibave, neste mês de outubro, passou por uma avaliação do Ministério da Educação – MEC. A visita in loco, realizada por dois avaliadores nomeados pelo MEC, rendeu ao Centro Universitário, em uma escala de 1 a 5, a nota 4.

Durante dois dias, toda a estrutura do curso de Agronomia foi avaliada, como a atuação da coordenação, corpo docente, prestação de serviço para a comunidade e aulas práticas. Além da avaliação de infraestrutura do curso como as salas de aula, laboratórios e fazenda experimental.

Conforme o pró-reitor de ensino de graduação, Leonardo de Paula Martins, o Unibave faz um acompanhamento regular da necessidade educacional da região. “Acompanhamos continuamente e observamos de perto as necessidades educacionais e de mercado para todas as profissões. Como resultado desse trabalho, obtivemos o reconhecimento do Ministério da Educação para nosso curso de Agronomia como um dos melhores do país”, avaliou Martins.

Para a coordenadora do curso, Janaina Veronezi Alberton, a nota alcançada é reflexo do trabalho diário realizado pelo curso, por meio do corpo docente altamente capacitado, das pesquisas desenvolvidas, dos projetos de extensões e da oferta de novos conhecimentos. “Formamos um profissional completo, um Engenheiro Agrônomo com capacidade de atuar desde as pequenas propriedades agrícolas até grandes indústrias agropecuárias do mundo”, frisou Janaina.

A coordenadora relata que a inovação tecnológica é fator primordial para formação do profissional de Agronomia, o mesmo desenvolve tecnologias que aumentam a produtividade agrícola, aceleram o processo de produção e elevam o faturamento do produtor rural e das indústrias agropecuárias, independentes do seu tamanho.

A região no entorno do Unibave vem se desenvolvendo, principalmente por meio do trabalho dos pequenos produtores rurais, avalia a coordenadora. “Agora temos que alinhar essa constante evolução com inovação tecnológica, potencializando as pesquisas agrícolas e a extensão rural. O curso de Agronomia do Unibave forma profissionais capacitados para atender esta demanda e tem total comprometimento com o desenvolvimento rural regional”, concluiu Janaina.

Fotos e texto: Ascom Unibave