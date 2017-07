Cultura e Turismo da Amrec debatem integração

Os membros que compõem o colegiado de Cultura e Turismo da Associação dos Municípios da Região Carbonífera (Amrec) realizou, hoje, 11, pela manhã, reunião mensal na sala de eventos do Interclass Hotel em Criciúma. O Gerente Comercial e Marketing, Everson Albuquerque Luccas, foi quem deu as boas-vindas aos presentes desejando um bom encontro.

Um dos assuntos debatidos durante a reunião foi a integração da região por meio da cultura e do turismo. A Agência Integral apresentou proposta de material em conjunto tanto no meio físico como de forma digital. Outro assunto abordado é a atualização do diagnóstico turístico, que foi feito pela Satc e deve ser atualizado. Uma comissão do colegiado deve se reunir na próxima semana para tratar das atualizações necessárias.

Para o presidente do colegiado de Cultura e Turismo da Amrec, Juarez Fogaça, as ações devem ser pensadas de forma integrada. “Nós dependemos um do outro. Os municípios precisam pensar de forma conjunta as ações para atrair o turista que vem nos visitar, fortalecendo a área na nossa região”, afirma Juarez, que aproveitou para agradecer a acolhida do Interclass.

A reunião contou com a presença do diretor executivo da Amrec, José Roberto Madeira, além de todos os gestores de Cultura e Turismo que compõe os 12 municípios da região.

