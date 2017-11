Crianças recebem palestra sobre segurança no trânsito e abuso sexual infantil

Alerta foi realizado por policiais militares para alunos da Escola Chapeuzinho Vermelho.

Os pequenos de 4 a 6 anos da Escola Chapeuzinho Vermelho, no distrito de São Bento Baixo, em Nova Veneza, receberam uma palestra com alertas sobre a segurança no trânsito e o abuso sexual infantil. Para chamar atenção e tornar o assunto mais atrativo, até a personagem infantil Peppa Pig ajudou no debate.

A ação foi promovida pela Polícia Militar de Nova Veneza, por meio dos cabos Severo e Aristeu. “Missão cumprida, palestramos para duas turmas, totalizando 44 crianças. A intenção foi proporcionar uma palestra preventiva, para que os alunos, ainda que pequenos, já comecem a ficar atentos em relação aos assuntos debatidos”, completa Severo.

Os policiais agradeceram, ainda, o apoio da equipe pedagógica do Centro Educacional, presentes nas palestrar com a diretora, Alini Frassetto e as professoras Tanise e Graziela.

Francine Ferreira