A Coopera recebeu na tarde desta terça-feira, dia 14, a visita especial dos alunos do Bairro da Juventude, de Criciúma. Como forma de agradecimento pela parceria que a Coopera mantém com a instituição os alunos da Orquestra de Cordas e Metais apresentaram músicas natalinas. Colaboradores e alguns associados assistiram a apresentação, realizada no hall de atendimento da cooperativa em Forquilhinha.

Débora da Silva Cândido