Credisol se consolida como uma das principais organizações de microcrédito de SC

Mesmo em meio a um cenário econômico conturbado, a Instituição de Crédito Solidário vem se desenvolvendo com projetos importantes

Em meio à conjuntura econômica dos últimos anos, as OSCIPs (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) de microcrédito ganham cada vez mais espaço, já que oferecem suporte diferenciado a micro e pequenos empreendedores. Em Santa Catarina, a Credisol se consolida como uma das principais organizações deste segmento, já que mantém o crescimento e segue desenvolvendo projetos importantes.

Os números comprovam a relevância dentro do contexto econômico. Mais de R$ 160 milhões já foram injetados na economia regional através de 42 mil operações de crédito a microempreendedores formais e informais. A Credisol beneficiou mais de 34 mil famílias por meio da geração de novos postos de trabalho, manutenção dos empregos existentes e beneficiamento direto aos proprietários dos negócios apoiados. Isso com um valor médio por operação próximo a R$ 4,4 mil.

O destaque se deve às facilidades oferecidas na aquisição do crédito, além da orientação técnica disponibilizada para a atividade profissional. “Não somos concorrentes dos bancos. Temos créditos complementares. Trabalhamos onde, na maioria das vezes, os bancos ainda não atuam adequadamente. Observamos a realidade e as necessidades dos pequenos empreendedores”, explica o presidente do conselho, Ademir Dagostim.

Os números também mostram que, apesar da crise, os últimos anos foram de crescimento. “Observamos crescimento médio de 28% em relação a 2015, no que diz respeito ao volume de aplicação, número de operações, base de clientes ativos, carteira ativa e superávit”, completa Dagostim. E com novos projetos, as expectativas são ainda melhores para este ano.

Tadeu Spilere